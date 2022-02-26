Широков – о матче «Спартак» – ЦСКА: «Можно рассчитывать на бесшабашный футбол»

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Роман Широков с нетерпением ждёт столичного дерби между своими бывшими двумя клубами.

По мнению Широкова, здорово, когда сезон возобновляется с больших матчей. Экс-футболист отмечает, что в его карьере практически всегда первый весенний матч был против серьёзного соперника.

«Это очень хорошо. Зрители соскучились, футболисты соскучились. Обычно в первом матче эмоции, можно рассчитывать на бесшабашный футбол, где больше может быть моментов и голов», – приводит слова Романа Широкова «Спорт-Экспресс».

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 26 февраля, в 19:00 по московскому времени.