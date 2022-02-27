Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал победу над «Спартаком»

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (2:0) в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги.

Сам футболист весь матч просидел в запасе, однако всё равно излучал после игры позитив, радуясь победе команды над принципиальным соперником.

«Матчи против «Спартака» всегда сложные. Это хорошая команда, в этой игре мы были лучше. Хороший результат для нас», – приводит слова Хёрдура Магнуссона ТАСС.

Благодаря победе над спартаковцами, ЦСКА закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице, сохранив 6-очковое отставание от «Динамо», которое вышло в лидеры РПЛ.