«Будет похоже на футбол Тедеско»: Калиниченко оценил первый матч «Спартака» при Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился своими впечатлениями от первого матча «красно-белых» под руководством новоиспеченного главного тренера Паоло Ваноли – дебют итальянца пришелся на товарищескую встречу со «Слованом», которая завершилась результативной ничьей (2:2).

«Стилистически, это скорее будет похоже на футбол Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. (прим. – тремя центральными защитниками)», - написал Калиниченко у себя в телеграм-канале.

Напомним, что после первой половины сезона столичный клуб расположился лишь на девятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.