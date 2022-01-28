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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Будет похоже на футбол Тедеско»: Калиниченко оценил первый матч «Спартака» при Ваноли

28 Января 2022 • 20:13 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился своими впечатлениями от первого матча «красно-белых» под руководством новоиспеченного главного тренера Паоло Ваноли – дебют итальянца пришелся на товарищескую встречу со «Слованом», которая завершилась результативной ничьей (2:2).

«Стилистически, это скорее будет похоже на футбол Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. (прим. – тремя центральными защитниками)», - написал Калиниченко у себя в телеграм-канале.

Напомним, что после первой половины сезона столичный клуб расположился лишь на девятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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