ЦСКА нацелился на полузащитника «Баварии»

Московский ЦСКА готов навязать конкуренцию в борьбе за полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса. «Армейцы» заинтересованы в приобретении 22-летнего француза зимой и уже успели направить в мюнхенский клуб предложение по трансферу.

Такая информация была предоставлена Sky Sports Deutschland. Отмечается, что немецкая сторона намерена выручить за своего футболиста приблизительно 10 миллионов евро. Помимо ЦСКА, на Кюизанса претендует итальянская «Венеция».

Ранее в «Баварию» также обращались представители Лиги 1, «Метц» и «Труа», но они изучали возможность арендного соглашения, на что получили отказ. В нынешнем сезоне хавбек лишь дважды выходил на поле в составе мюнхенцев в Кубке страны.