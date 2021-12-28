Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА нацелился на полузащитника «Баварии»

28 Декабря 2021 • 20:07 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Московский ЦСКА готов навязать конкуренцию в борьбе за полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса. «Армейцы» заинтересованы в приобретении 22-летнего француза зимой и уже успели направить в мюнхенский клуб предложение по трансферу.

Такая информация была предоставлена Sky Sports Deutschland. Отмечается, что немецкая сторона намерена выручить за своего футболиста приблизительно 10 миллионов евро. Помимо ЦСКА, на Кюизанса претендует итальянская «Венеция».

Ранее в «Баварию» также обращались представители Лиги 1, «Метц» и «Труа», но они изучали возможность арендного соглашения, на что получили отказ. В нынешнем сезоне хавбек лишь дважды выходил на поле в составе мюнхенцев в Кубке страны.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бавария Микаэль Кюизанс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
21:52 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал условие, при котором Ваноли удастся наладить игру «Спартака»
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Аталанте» нужен Азмун, но клуб не готов удовлетворить его требования по зарплате слухи
21:17 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Дзюба каждый год всем доказывает, что он лучший, это удел талантливого человека»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Уткин: Стоило бы пройти медосмотр тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит» 1
20:49 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян может трудоустроиться в РПЛ: На армянина претендуют «Спартак» и «Краснодар»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Перспективный молодой игрок должен реализоваться, пока в России это никому не удалось
20:25 · Россия. Премьер-лига
Захарян заявил о желании стать чемпионом РПЛ вместе с «Динамо» до отъезда в Европу
18:49 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Лучше «Рубина» у Дзюбы вряд ли уже когда-нибудь будет»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Пегеворы по уходу Азмуна в «Лион» сорвались по инициативе «Зенита» 6
17:20 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Это же не я создаю весь ажиотаж вокруг себя»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Депутат Думы Журова ответила на критику девушки Чистякова
15:46 · Россия. Премьер-лига
Колыванов сравнил Сергеева с Дзюбой и Азмуном
15:24 · Россия. Премьер-лига
Габулов - новый генеральный директор «Химок»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака» 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда «Славии» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем