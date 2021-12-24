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Федун отреагировал на очередное заявление Газизова

24 Декабря 2021 • 16:40 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

В пятницу стало известно, что бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал новый иск на клуб. Он сообщил, что при трудоустройстве «красно-белые» пообещали сделать его одним из акционеров.

Данную информацию лично прокомментировал президент столичной команды, Леонид Федун.

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. то, о чем сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», - приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».

Напомним, что судебные разбирательства между сторонами длятся уже несколько месяцев, а в прошлый раз Газизову было отказано в выплате компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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