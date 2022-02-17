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Новобранец «Зенита» опроверг подозрения в том, что болеет за «Спартак»

17 Февраля 2022 • 00:29 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.30 2.85
26.02 19:00

В начале января 26-летний форвард Иван Сергеев перебрался в питерский «Зенит» из самарских «Крыльев Советов», и почти сразу после этого появились сведения, что он является болельщиком «Спартака». В интернете даже набирало популярность видео, на котором человек, внешне схожий с Сергеевым, радостно размахивает красно-белым шарфом. Однако сам Иван отрицает, что человеком с шарфом является он.

- Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я ж знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить,- пояснил Сергеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тем не менее, за «Спартак» Сергеев действительно болеет - как он пояснил, в этом клубе играли его друзья, в связи с чем он просто-напросто поддерживал их. Однако шарфа клуба у него все-таки нет.

- Там играл друг Илья Гапонов. Женя Макеев там играл — тоже череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. Нет у меня его, - добавил Сергеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Иван Сергеев
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