Соболев - о Ваноли: Он заводит, мне он нравится

Ударный нападающий «Спартака» Александр Соболев доволен тем, как ставит работу в «Спартаке» новый тренер клуба - итальянский специалист Паоло Ваноли. Соболева попросили сравнить его с прежними тренерами «Спартака» романского происхождения - в частности, с Тедеско и Виторией. Соболев отметил некоторое сходство с Ваноли с Тедеско.

- По темпераменту Паоло больше схож с Доменико. Он более агрессивный, заводит команду. Мне он нравится, - заявил Соболев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ваноли, которому в августе исполнится 50 лет, ранее практически не работал в качестве главного тренера, но зато успел побывать ассистентом в таких клубах, как «Челси» и «Интер». В свое время бывший футболист даже выходил на поле в футболке сборной Италии, проведя две встречи. Против российских клубов Ваноли никогда не играл, но в 1999 году в качестве игрока «Пармы» приезжал в Москву для участия в финале Кубка УЕФА и забил один из трех голов своей команды в ворота марсельского «Олимпика».