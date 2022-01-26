Ветеран ЦСКА высмеял перешедшего в «Рубин» Кучаева

Как мы уже сообщали, Константин Кучаев решил присоединиться к казанскому «Рубину» на правах аренды, и ветеран «армейцев» Владимир Пономарев отреагировал на эту новость весьма эмоционально. По его словам, Кучаев не соответствовал уровню ЦСКА, а значит, и сожалеть об его уходе смысла нет.

- Что такое Кучаев? Это не уровень армейцев. Нет у него стабильности, мощи. Такие игроки не вытянут команду на второе, даже третье место, как Обляков, Ахметов. Он немощный, неагрессивный. Я очень рад, что Кучаева отпустили. Очень хлюпенький игрок, - считает Пономарев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Кучаев выступал за основную команду ЦСКА с 2017 года, в общей сложности он провел 85 матчей в составе клуба. В них ему удалось забить шесть мячей. Осенью 2020 года дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену в товарищеском матче против молдавской сборной.