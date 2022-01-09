Защитник «Спартака» Самуэль Жиго наверняка покинет Москву по окончании сезона – у игрока истекает срок действия контракта, а сам он пока не слишком заинтересован в пролонгации.

Некоторые источники пишут о заинтересованности к футболисту со стороны целого ряда европейских клубов. Ранее Жиго сватали обратно на родину, во Францию, называя такие коллективы, как «Лион», «Ницца», «Марсель» и «Лилль».

Однако издание MSV Foot рапортирует, что один из лидеров «красно-белых» вполне может оказаться в чемпионате Бельгии. Согласно предоставленным данным, в борьбу за Жиго намерены включиться местные «Антверпен» и «Гент», в составе которого защитник уже выступал в сезоне 2017/18.