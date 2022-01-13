Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-одноклубник Классена отрицает обвинения в издвательствах над новичком «Спартака» эксклюзив

13 Января 2022 • 16:57 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Бывший одноклубник новичка «Спартака»  Леона Классена, Аарон Берцель, прокомментировал информацию об издевательствах над игроком в «Мюнхене-1860».

- Я видел то, что написали сегодня. Мое имя почему-то было упомянуто в статье. Это полнейшая чушь, абсолютнейшая глупость, которая не имеет отношения к реальности. Более того, мы с Леоном прекрасно ладили. Спросите у него сами, и он вам это подтвердит.

Писали о том, что мы оставили Классена в лифте на час и связали его? Это полнейшая чушь. На сборах мы шутили и дурачились, но не только над Леоном, но и над другими молодыми игроками. Это нормальный процесс и не было никакого злого умысла. Леон и сам смеялся вместе с нами над всякой ерундой.

Повторюсь, у нас с Леоном всегда были хорошие отношения. Я всегда видел его талант и считаю, что он может стать супер-игроком. Желаю ему большой удачи, - приводит слова Берцеля корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мюнхен-1860 Леон Классен Аарон Берцель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев отреагировал на критику Галицкого
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Федотов озвучил задачу «Сочи» в РПЛ
17:18 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» сделал предложение ЦСКА по Кучаеву
16:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-одноклубник Классена отрицает обвинения в издвательствах над новичком «Спартака» эксклюзив
16:51 · Россия. Премьер-лига
Стали известны соперники «Краснодара» в ходе первого тренировочного сбора
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Каттани рассказал, чем «Спартак» может гордиться на трансферном рынке 2
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» Каттани: «Не знаю, когда будет результат, но он будет»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Если честно, ситуация в «Спартаке» не подходит моему характеру»
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин откликнулся на «звонок» Глушакова с призывом ехать в «Химки» фото
15:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» усилился норвежским полузащитником официально
15:11 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» рассказали, реален ли трансфер Кокорина
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков «позвонил» Кокорину и позвал в «Химки» фото
14:32 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Смолов восполнит дефицит в атаке «Динамо» эксклюзив
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Новый тренер «Краснодара» дал комментарий после назначения – ранее он работал в АПЛ
14:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи о скором отъезде Жиго
Все новости
Рекомендуем