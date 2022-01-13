Бывший одноклубник новичка «Спартака» Леона Классена, Аарон Берцель, прокомментировал информацию об издевательствах над игроком в «Мюнхене-1860».

- Я видел то, что написали сегодня. Мое имя почему-то было упомянуто в статье. Это полнейшая чушь, абсолютнейшая глупость, которая не имеет отношения к реальности. Более того, мы с Леоном прекрасно ладили. Спросите у него сами, и он вам это подтвердит.

Писали о том, что мы оставили Классена в лифте на час и связали его? Это полнейшая чушь. На сборах мы шутили и дурачились, но не только над Леоном, но и над другими молодыми игроками. Это нормальный процесс и не было никакого злого умысла. Леон и сам смеялся вместе с нами над всякой ерундой.

Повторюсь, у нас с Леоном всегда были хорошие отношения. Я всегда видел его талант и считаю, что он может стать супер-игроком. Желаю ему большой удачи, - приводит слова Берцеля корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.