Полузащитника «Спарты» связывают с переходом в ЦСКА

Полузащитник чешской «Спарты» Ладислав Крейчи в скором времени может стать футболистом московского ЦСКА. По данным Transfermarkt, игрок сборной Чехии стал главной целью «армейцев» на это трансферное окно.

Ранее ЦСКА не смог закрыть трансфер полузащитника «Бордо» Отавио. Именно поэтому переход Крейчи стал приоритетным вариантом. Что интересно, до возвращения в «Спарту» в 2020 году, футболист 4 сезона отыграл в Серии А в составе «Болоньи».

Также 29-летний Крейчи с 2012 года является игроком сборной Чехии. За плечами у футболиста есть опыт выступления на Евро-2016. В этом сезоне он сыграл 7 матчей в чемпионате Чехии, в которых отметился одним голом и ассистом.