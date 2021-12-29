Максименко подешевел на четыре миллиона евро – это самый худший показатель в РПЛ

Провальные выступления голкипера «Спартака» Александра Максименко в осенней части сезона не остались незамеченными экспертами портала Transfermarkt. После обновления цен на футболистов российской Премьер-лиги оказалось, что вратарь «красно-белых» показал наивысший показатель регресса своей стоимости.

Если раньше Максименко оценивался в 13 миллионов евро, то сейчас эта сумма равна девяти миллионам. Вслед за ним расположился еще один представитель «Спартака» - Джордан Ларссон, который потерял три миллиона.

Также в топ-10 оказались Куинси Промес, Роман Зобнин, Деян Ловрен, Антон Миранчук, Зе Луиш, Хвича Кварацхелия и Гжегож Крыховяк.