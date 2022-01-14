Соболев рассказал, в каком случае он может вернуться в сборную

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился, что он надеется вернуться в сборную России. Футболист рассказал, что ему надо делать, чтобы снова обратить на себя внимание тренеров национальной команды.

«Сборная - это такой момент: если ты хорошо играешь, то ты в ней. Если у меня будет стабильность, я буду забивать как можно чаще, отдавать голевые передачи, то я буду в сборной», - прокомментировал игрок в интервью для «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Соболеву удалось продуктивно провести заключительный отрезок первой половины сезона – он регулярно забивал как во внутреннем первенстве, так и на групповом этапе Лиги Европы.