Договорившись с «Лиллем» по условиям перехода, московскому ЦСКА удалось получить согласие на подписание контракта и у самого полузащитника Юсуфа Язиджи. Вполне вероятно, что о трансфере будет официально объявлено в ближайшие дни.

Как свидетельствует турецкое издание Star, «армейцы» возьмут легионера в аренду с обязательным правом выкупа. Язиджи обойдется столичному клубу в шесть миллионов евро.

Намерения футболиста перебраться в РПЛ подтвердил также журналист Хасан Тюнджель, который близко знаком с ситуацией. Стоит уточнить, что за «Лилль» Язиджи в текущем сезоне провел 15 матчей, записав на свой счет по одному голу и ассисту.