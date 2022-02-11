Гайч рассказал, почему не задалась его карьера в России

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на данный момент выступает за испанскую «Уэску» на правах аренды, рассказал, почему так неудачно сложилась его карьера после переезда в Москву. Напомним, что аргентинец не смог должным образом проявить себя, разочаровав руководство «армейцев».

«Это были очень резкие изменения в моей жизни. Я приехал в ЦСКА в тот момент, когда не тренировался пять месяцев из-за травмы. Меня же сразу бросили в бой, а я еще не мог активно приносить пользу своей новой команде», - поделился переживаниями Гайч в интервью Le Voz.

Стоит также отметить, что зимой сорвалось возвращение Гайча в Аргентину – «Уэска» в последний момент решила не расторгать арендное соглашение форварда.