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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайч рассказал, почему не задалась его карьера в России

11 Февраля 2022 • 22:04 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на данный момент выступает за испанскую «Уэску» на правах аренды, рассказал, почему так неудачно сложилась его карьера после переезда в Москву. Напомним, что аргентинец не смог должным образом проявить себя, разочаровав руководство «армейцев».

«Это были очень резкие изменения в моей жизни. Я приехал в ЦСКА в тот момент, когда не тренировался пять месяцев из-за травмы. Меня же сразу бросили в бой, а я еще не мог активно приносить пользу своей новой команде», - поделился переживаниями Гайч в интервью Le Voz.

Стоит также отметить, что зимой сорвалось возвращение Гайча в Аргентину – «Уэска» в последний момент решила не расторгать арендное соглашение форварда.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч
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