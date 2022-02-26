Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Небольшое преимущество будет у «Спартака». Все-таки играть они будут на своём стадионе. У них сейчас перемены, идёт новая волна, новые эмоции. Но изменились обе команды, у ЦСКА тоже много приобретений. «Армейцы», можно сказать, прошли вторую предсезонку. У них есть свои плюсы и минусы. Но я все-таки думаю, что «Спартак» предпочтительнее. Хочется на них посмотреть, потому что команда многострадальная последнее время. Им нужно уже выигрывать, потому что на пятки наступает зона стыковых матчей.

Думаю, что завтра мы уже увидим новичков «Спартака» в деле. Многое будет зависеть от того, как будет складываться игра. Но кого-то мы точно увидим. Для Ваноли этот матч будет очень принципиальным. Это его первый официальный матч, его ещё никто особо не знает. Тедеско когда приехал в «Спартак», его тоже особо никто не знал. Но он начал прыгать, бегать, скакать, «Спартак» стал выигрывать, и все сразу закричали. Я считаю, что «Спартак» - фаворит предстоящего дерби. Болеть, конечно же, я буду за «красно-белых», - сказал Мостовой.