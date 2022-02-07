Медина рассказал о трудностях во время первых дней пребывания в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился деталями своего периода адаптации в московском клубе. Напомним, в январе «армейцы» бесплатно подписали парагвайского футболиста, который сходу начал демонстрировать неплохой уровень на тренировочных сборах команды.

«Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал… Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды», - прокомментировал Медина в разговоре с пресс-службой клуба.

Также игрок заявил, что хочет как можно быстрее внести свой вклад в будущие успехи ЦСКА. По его словам, москвичам по силам добиться поставленных целей во второй половине сезона.