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Медина рассказал о трудностях во время первых дней пребывания в ЦСКА

07 Февраля 2022 • 23:53 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился деталями своего периода адаптации в московском клубе. Напомним, в январе «армейцы» бесплатно подписали парагвайского футболиста, который сходу начал демонстрировать неплохой уровень на тренировочных сборах команды.

«Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал… Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды», - прокомментировал Медина в разговоре с пресс-службой клуба.

Также игрок заявил, что хочет как можно быстрее внести свой вклад в будущие успехи ЦСКА. По его словам, москвичам по силам добиться поставленных целей во второй половине сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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