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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может быть наказан за скандальный пост о Язиджи

19 Января 2022 • 19:17 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Комитет по этике РФС может наказать московский ЦСКА за ролик в социальных сетях, в котором «армейцы» анонсировали переход полузащитника Юсуфа Язиджи. Председатель комитета Семён Андреев не исключает, что в будущем московский клуб может быть наказан за этот пост.

«Если в комитет по этике поступит обращение, мы обязательно рассмотрим этот ролик ЦСКА. Очень некрасиво поступили, на мой взгляд», — приводит слова Андреева российское издание Sport24.

Напомним, что ролик вызвал недовольство болельщиков из-за фразы «Юсуф, это Россия. У нас есть много Наташ». Спустя некоторое время видео было удалено. Также ЦСКА отстранил сотрудников, которые занимались его разработкой.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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