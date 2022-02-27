Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Спартаку» впору смотреть не вверх, а вниз

27 Февраля 2022 • 07:40 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своим впечатлением от московского дерби. «Спартак» пропустил во втором тайме матча с ЦСКА два гола, ответить на которые он не сумел. Мостовой сожалеет об итоговом результате, но считает, что «Спартак» все-таки заслуживал чего-то большего, нежели такое поражение.

- Несмотря на результат, могу сказать, что красно-белые не наиграли на проигрыш. Gосле сегодняшнего матча красно-белым следует смотреть не вверх, а вниз таблицы: команда в четырех очках от зоны вылета, - заявил Мостовой, слова которого цитирует Rusfootball.info.

В настоящий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.02  19:00 Ахмат ... Уфа 2.13 3.25 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
09:19 · Россия. Премьер-лига
Шкурин уехал из ЦСКА в чемпионат Польши
09:07 · Россия. Премьер-лига
Каррера объяснил причины поражения «Спартака» от ЦСКА
07:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартаку» впору смотреть не вверх, а вниз
00:32 · Россия. Премьер-лига
Уремович: «Надеюсь, что мы добьемся хорошего результата в матче с «Зенитом»
00:01 · Россия. Премьер-лига
Защитники ЦСКА довольны успехом своей команды
26 Февраля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Зачем было менять тренера, ничего не поменялось в «Спартаке»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Паоло Ваноли прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
21:33 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Спартаком» в дерби эксклюзив
21:25 · Россия. Премьер-лига
Казаков: «Ваноли не понимает, что такое дерби»
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в счёте в матче против «Спартака», гол забил дебютант
19:40 · Россия. Премьер-лига
Терюшков – о контракте Черевченко: «75 млн неустойки? Это бред, глупость»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Матч «Спартак» – ЦСКА начали потомки Николая Петровича Старостина
18:49 · Россия. Премьер-лига
Зрители с трудом могут пройти на стадион, где состоится матч «Спартак» – ЦСКА
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» переиграл «Арсенал» и закрепился на третьем месте
18:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник московского «Спартака» Кофрие: Обыграем ЦСКА со счётом 3:0
Все новости
Рекомендуем