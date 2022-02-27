Мостовой: «Спартаку» впору смотреть не вверх, а вниз

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своим впечатлением от московского дерби. «Спартак» пропустил во втором тайме матча с ЦСКА два гола, ответить на которые он не сумел. Мостовой сожалеет об итоговом результате, но считает, что «Спартак» все-таки заслуживал чего-то большего, нежели такое поражение.

- Несмотря на результат, могу сказать, что красно-белые не наиграли на проигрыш. Gосле сегодняшнего матча красно-белым следует смотреть не вверх, а вниз таблицы: команда в четырех очках от зоны вылета, - заявил Мостовой, слова которого цитирует Rusfootball.info.

В настоящий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.