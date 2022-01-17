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Пономарёв: Трансфер Медины? Опять ЦСКА берёт кота в мешке эксклюзив

17 Января 2022 • 19:43 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о подписании полузащитника Хесуса Медины.

- ЦСКА сегодня объявил о переходе в команду Хесуса Медины – полузащитника сборной Парагвая. Считаете, он усилит «армейцев»?

- Он в последнее время играл в Америке. Там вообще нет футбола. Одно шоу и тотализатор. А Парагвай? Ну что это такое? Это даже не вторая наша лига. Говорят, Медина пришел в статусе свободного агента. Ну, раз за него денег не платили, пусть его посмотрят. Но это, конечно, раньше надо было делать - посылать в Америку клубных селекционеров. А доверять агенту нельзя. Опять ЦСКА берет кота в мешке. Кто за него будет отвечать? Таких людей нет в клубе.

- Но ведь тренерский штаб наверняка одобрил приглашение Медины.

- Это да. Но ведь кто-то этого игрока порекомендовал. Не Березуцкий же сам это придумал? За это надо всегда отвечать. А то заключают контакт на два-три  года, а потом его разрывают и платят неустойку. Красота! Так что я против таких решений. Если бы это был выдающийся футболист, наверняка его европейские команды уже взяли бы.

- Ему 24 года. Получается, это уже готовый игрок для основы?

- Возраст хороший. Здесь я согласен. Ну, угадают, значит, угадают. А сколько мы угадывали? Сколько было хороших футболистов, когда Гинер угадывал? По Вагнеру Лаву он принимал решение. Да по многим. И это были очень хорошие точечные приобретения.  

- Как вы вообще относитесь к последним трансферам легионеров в ЦСКА? Больше было удачных покупок или наоборот?

- Неудачных. Полно народу сидело на лавке и не играло.

- А самое удачное приобретение среди легионеров за последнее время, какое, на ваш взгляд?

- Швед Вернблум. И Влашича могу отметить. Он долго играл в ЦСКА и продуктивно. Но потом наигрался и стал смотреть в другую сторону. Его правильно использовали в команде. Так и нужно. Три-четыре года и достаточно.

- Если возвращаться к Медине, в прошлом сезоне в 36 матчах он забил 9 мячей и отдал две результативные передачи. Как вам такая статистика?

- Девять мячей – это неплохо. Но одно дело играть в дворовый футбол, а другое – в европейский.

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- Как относитесь к слухам, что ЦСКА арендует из «Лилля» Юсуфа Язиджи, с правом выкупа за 12 миллионов? Игрок довольно дорогой, значит хороший?

- Значит, да. Это было бы неплохим приобретением. Я читал, что у него и рост хороший. И физические данный тоже. И потом он играет в «Лилле» - европейском клубе. Это не парагвайский футбол. Этот футболист мне больше нравится, чем Медина.

- Пока больше нет каких-то разговоров о других возможных новичках. Двух будет достаточно?

- Надо еще кого-то в оборону. Обязательно. У ЦСКА там нет ничего интересного. Команда будет все проигрывать, если не усилить защиту.

- Надо ли продавать Кучаева в «Рубин», как считаете?

- Думаю, стоит его отдать. Хлипенький он для ЦСКА. Один-два матча он сыграет, а потом его не видно. Видимо, физические данные у него недостаточно хорошие. Это не такой мобильный футболист.

- В СМИ пишут, что могут уйти Фукс, Васин и Дивеев.

- Про Дивеева много пишут. Про клуб АПЛ или Серии А. Но ему еще рано. Надо хорошо себя зарекомендовать в нашем футболе. Заматереть. И потом не такие уж у него хорошие кондиции, чтобы играть в классной европейской команде. У него много недостатков.

- Также писали про интерес «Химок» к Васину.

- Да ради бога. Нисколько не жалко. Он уже возрастной футболист и играет с ошибками, а в обороне это недопустимо.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Хесус Медина
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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