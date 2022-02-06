Федун: На сборах команда должна ползти по полю, так лучше

Леонид Федун, глава совета директоров московского «Спартака», побывал на сборе московского клуба в Дубае и рассказал об увиденном. По его словам, результаты в тренировочных матчах значения не имеют, важно то, как двигается команда и что видит тренер. И вообще, по словам Федуна, лучше двигаться в замедленном режиме - чтобы тренер успевал больше увидеть и понять, где необходимы изменения.

- Посмотрел два матча вживую. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб, - приводит слова Федуна официальный сайт «красно-белых».

«Спартак» занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги лишь девятое место после восемнадцати туров. В последний раз команда становилась чемпионом России в 2017 году.