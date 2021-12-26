Чего добьётся Газизов от Федуна и «Спартака»

В конце декабря спор между Шамилем Газизовым, Леонидом Федуном и «Спартаком» вышел на новый уровень. Бывший генеральный директор заявил, что владелец должен ему 10% акций «красно-белых», а сам клуб пригрозил разбирательством относительно комиссионных выплат. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Только начинает казаться, что «Спартак» не может уже удивить очередным скандалом, как клуб выходит на новый уровень. Теперь внезапно появился риск, что часть акций «красно-белых» просто уйдёт Шамилю Газизову. По крайней мере таково требование бывшего генерального директора «Спартака», которое он заявил в суде. Сам Леонид Федун, к которому и предъявлен иск, подчеркнул, что документ в некотором виде существовал, но был не соглашением или договором, а неким черновиком.

Документов из дела никто не видел, так что любое рассуждение пока похоже исключительно на гадание на кофейной гуще. Тем не менее по ряду косвенных признаков кажется, что серьёзных аргументов в получении 10% акций у Газизова нет. Во-первых, странно, что функционер вспомнил о расписке, когда проиграл другой суд «Спартаку». Очевидно, что 10% акций – это более лакомый кусочек, чем компенсация в 400 миллионов рублей, о которой шла речь. Как правило, сначала в судах предъявляют то требование, в котором больше уверенности. Бывают иные случаи, но всё же чаще начинают с того, где вероятность больше.

Во-вторых, сложно себе представить, чтобы вопрос передачи 10% акций решался простой распиской. Как мы понимаем, речь идёт именно об этом. Нет договора, нет какого-то документа, заверенного нотариусом, ничего подобного. Учитывая, что передача акций – это не самый простой юридический механизм, было бы странно, если бы Федун и Газизов просто обошлись распиской первого.

Откровенно говоря, это больше похоже на некое давление со стороны Газизова. Как известно, сейчас «Спартак» ведёт переговоры с фондом Mubadala Investment Company, который может купить 20% акций у Леонида Федуна. Однако иск Газизова может как минимум приостановить переговоры. Во-первых, инвесторы вряд ли захотят вкладываться в проект, где внезапно может поменяться состав акционеров. Пока суд не вынесет решения, риск отчуждения 10% акций в пользу Газизова есть.

Во-вторых, Газизов может потребовать у суда наложить обеспечительные меры, чтобы запретить Федуну распоряжаться своими акциями. Иными словами, в этом случае владелец «Спартак» в принципе не сможет закрыть сделку с инвестиционным фондом, пока не завершится суд. В свою очередь любой юрист подтвердит, что есть уйма вариантов, как затягивать сам процесс, не говоря уж о том, что решение первой инстанции может быть оспорено в апелляции, и лишь после рассмотрения там вступит в законную силу.

Тот факт, что «Спартак» пригрозил расследованием выплат агентских комиссий при подписании Газизовым Александра Кокорина и Остона Урунова, косвенно намекает на версию, изложенную выше. «Спартаку» необходимо завершить спор в отношении акций как можно скорее, и поэтому на Газизова как бы давят, что готовы инициировать уголовное разбирательство в его отношении. Если бы в клубе реально подозревали махинации, то вряд ли ждали бы нового иска бывшего генерального директора. Сейчас же «Спартак» ищет варианты сделать так, чтобы суда в отношении акций не было.

Скорее всего, спор в ближайшее время завершится неким мировым соглашением. «Спартак» заплатит какие-то средства Газизову, а тот отзовёт свои требования. После этого «красно-белые» и постараются закрыть вопрос с Mubadala Investment Company.

Андрей Центров