Газзаев думает, что в первой части сезона Алексею Березуцкому не хватило Василия

Валерий Газзаев, который является бывшим наставником ЦСКА, предположил, что нынешнему тренеру клуба Алексею Березуцкому не хватало брата Василия.

«Брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности», – цитирует Газзаева Sport24.

Напомним, что Валерий Газзаев возглавлял «армейцев» целых два раза: сначала с 2001 по 2003 год, а затем с 2004 по 2008. За эти периоды Валерий Георгиевич трижды побеждал с ЦСКА в РПЛ, четырежды брал Кубок России и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. В финальном матче был обыгран лиссабонский «Спортинг», который проводил игру на домашнем стадионе «Жозе Алваладе».