ФНЛ станет ближе: Почему «Спартаку» нельзя продавать Жиго

У Самуэля Жиго через полгода завершается контракт со «Спартаком», и защитник не намерен его продлевать. Тем не менее отпускать француза сейчас с целью заработать деньги нельзя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предостерегает «красно-белых».

Летом у Самуэля Жиго завершается контракт со «Спартаком», и француз не намерен его продлевать. Сам защитник называет причиной своего решения жизнь вдали от ребенка. Вряд ли Жиго за оставшиеся полгода передумает, так что «Спартак» уже может смириться с тем, что француз уйдёт. Однако у клуба есть выбор: либо продать Жиго сейчас и выручить хоть какие-то деньги, либо дождаться лета и попрощаться с ним, не получив вообще ничего.

В текущей ситуации «Спартака», вероятно, Жиго надо сохранить любыми средствами. «Красно-белые» вторую часть сезона начнут под руководством нового наставника, от которого пока непонятно, чего ждать. Паоло Ваноли не имеет тренерского опыта на уровне клубов, и ему критически важно иметь сильных исполнителей. У «Спартака» с центральными защитниками положение сложное – кроме Самуэля Жиго и Георгия Джикии игроков хорошего уровня нет. При всём уважении к Илье Кутепову и Илье Гапонову, они не способны заменить кого-то из основной пары. Павел Маслов ещё даже не приступил к тренировкам, чтобы понять, в какой форме он находится. Кофрие как центральный защитник именно в паре выглядит также страшновато. Можно, конечно, отодвинуть вниз Литвинова, но и этот вариант не выглядит идеально.

Иными словами, когда Жиго уйдёт, «Спартаку» потребуется новый центральный защитник. Без усиления этой позиции, надеясь только на внутренние резервы, «красно-белые» будут очень сильно рисковать.

Если «Спартак» захочет продать Жиго, то именно сейчас и нужно искать нового защитника. В январе сделать качественное приобретение крайне сложно. Тем более что «Спартак» уже потратился в текущее трансферное окно, и нет уверенности, что у клуба есть возможность покупать кого-то ещё. При этом за Жиго большие деньги выручить не получится. С учётом заканчивающегося контракта, за француза готовы платить не более 3 миллионов евро. За эти деньги в современном футбольном мире купить качественную замену почти невозможно.

В положении «Спартака» сохранение Жиго как игрока явно важнее, чем получить за него компенсацию. Дело в том, что ситуация «красно-белых» в таблице чемпионата довольно тяжёлая. Болельщики, специалисты упорно считают очки москвичей от зоны еврокубков, ведь «Спартак» исторически, по своему бюджету должен бороться за самые высокие места. Однако в текущем сезоне «красно-белым» всерьёз надо смотреть не только на верхние строчки, но и на нижние. От четвёртого места, дающего пропуск в Лигу конференций, «Спартак» отстаёт на 7 очков. При этом «красно-белые» всего на 4 балла опережают «Урал», который идёт в зоне стыковых матчей. Более того, «Уфа» из зоны вылета отстаёт от «Спартака» на те же 7 очков.

Потеря Жиго в этом смысле может стоить «Спартаку» очень дорого. Несколько неудачных матчей – и команда легко может свалиться в подвал таблицы. Напомним, что вторую часть сезона «красно-белые» начинают матчами с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром». Без Жиго выступить в них удачно будет очень сложно. Ведь француз, помимо игры в защите, важен для «Спартака» в атаке при стандартах, а также для микроклимата в коллективе. Жиго – лидер, который может повести команду в сложных моментах.

В общем, сейчас Жиго необходим «Спартаку» как часть команды, и никакая компенсация его не заменит. Продать француза – это реальный риск потерять намного больше, чем не досчитаться 3 миллионов евро.

Андрей Центров