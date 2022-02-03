Алексей Березуцкий прокомментировал уход Чалова в «Базель»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своим мнением касательно ухода нападающего Фёдора Чалова в аренду в «Базель». Наставник заявил, что считает подобное решение футболиста абсолютно правильным.

«Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него. Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него все должно великолепно пройти в Швейцарии», - рассказал Березуцкий в беседе с пресс-службой клуба.

Добавим, что в составе «армейцев» Чалов начал резко сдавать в последние несколько сезонов, проигрывая конкуренцию за место в стартовом составе. Теперь у молодого форварда будет шанс проявить себя в команде, которая борется за чемпионство на внутренней арене.