Московский «Спартак» объявил об очередном трансфере клуба. «Красно-белые» подписали контракт с футболистом молодежной сборной России Леоном Классеном.

Классен является левым защитником, а до этого выступал в австрийском чемпионате за «Тироль», записав на свой счет шесть ассистов в 17 матчах чемпионата в текущем сезоне.

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что трудовой договор с 21-летним россиянином рассчитан до лета 2025 года. Классен отправится вместе с командой на первые зимнее тренировочные сборы.

Напомним, что ранее москвичи также оформили переход ямайского нападающего Шамара Николсона.