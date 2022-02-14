ЦСКА и «Рубин» проведут товарищескую встречу за неделю до возобновления РПЛ

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» договорились о проведении контрольного поединка за неделю до возобновления российской Премьер-лиги. Клубы из первой половины турнирной таблицы первенства сыграют между собой 20 февраля.

Подобную информацию опубликовала пресс-служба «Рубина». Стоит отметить, что казанцы свой первый официальный матч проведут 28 февраля против «Зенита», а «армейцы» входят во вторую половину сезона на два дня раньше – 26 февраля состоится столичное дерби против «Спартака».

Также в начале марта стартуют стадии 1/8 финала Кубка России, куда удалось пробиться ЦСКА.