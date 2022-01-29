В воскресенье Эджуке прибудет в расположение ЦСКА

ЦСКА предоставил своим футболистам несколько свободных дней, но в пятницу выходные закончились, и футболисты клуба провели первую тренировку в Кампоаморе. Она продлилась чуть менее часа.

Правда, работали не все - к примеру, Конюхов и Елеев не принимают участия во втором сборе, а Шайхутдинов пока что находится в расположении молодежной команды. Зато в воскресенье в Кампоамор появится Чидера Эджуке, который доселе находился в расположении нигерийской сборной на Кубке африканских наций.

Соответственно, уже 31 января 24-летний Чидера сможет тренироваться с командой, сообщает официальный сайт ЦСКА. Нигериец выступает за ЦСКА с 2020 года.