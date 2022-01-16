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Тарханов опасается, что уровень новичков «Спартака» не соответствует еврокубкам

16 Января 2022 • 23:56 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Российский тренер Александр Тарханов оценил работу «Спартака» на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Эксперт предположил, что новые приобретения столичного клуба могут не соответствовать требованиям на международной арене.

«Если в чемпионате России, то и такие подойдут, если же в еврокубках, то здесь, конечно, уровень должен быть выше. Не знаю, какие позиции надо укрепить. Но в принципе у них игроков достаточно много. Нужно просто создать команду и выстроить игру», - рассказал Тарханов в беседе с Rusfootball.info.

Также специалист добавил, что теперь в стане «красно-белых» ответственность за результат ляжет на нового главного тренера, Паоло Ваноли. По его словам, итальянцу предстоит пройти непростой путь.

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Спартак Москва Александр Тарханов
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