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Никифоров: «В «Спартаке» Тиль будет играть без желания»

10 Февраля 2022 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал слухи о том, что выстреливший в голландском чемпионате полузащитник Гус Тиль может перебраться в «Аталанту». Эксперт считает, что футболист точно не сделает выбор в пользу московской команды, если предложение от итальянцев действительно будет конкретным.

«Нужно ли «Спартаку» возвращать Тиля? Думаю, что он сам не вернется. Если такого желания не будет, то какой смысл тянуть его обратно? Он будет играть без желания, но при этом находиться на контракте», - приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент арендованный «Фейеноордом» у «Спартака» Тиль возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гус Тиль
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