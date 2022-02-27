Долгожданное дерби: 3 главных итога матча «Спартак» — ЦСКА

В сегодняшней медиаповестке и сложившейся ситуации футбол — один из способов немного отвлечься от всего. Тем более ожидаемым было дерби всея Руси, ведь качественная игра действительно может помочь абстрагироваться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над результатами матча «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» расширил обойму, а ЦСКА — основной состав

Дерби стало доказательным событием по отношению к кампании Катани. Его многочисленные трансферы — не для «здесь и сейчас»: даже Шамар, который сначала котировался как точное усиление стартовой конфигурации, сейчас кажется совсем неприручённым (в комплексе со всеми товарищескими матчами), будто инородным. Все действия текли как-то невпопад, будто без мысли.

Причём, что удивительно, новички приехали не в последние дни, а заблаговременно, так что у них было достаточно времени, чтобы хотя бы немного интегрироваться в систему. Задумки, безусловно, видны, но к ним надо очень внимательно приглядываться, пробираясь сквозь невозможное количество брака. Разумеется, это только первая официальная игра, всё может прийти через непосредственно игры, но в сравнении всё становится каким-то показательным.

ЦСКА же выбрал изначально другой вектор политики: новички приезжали сразу в «основу», не на перспективу. Об этом говорит и характер трансферов: они (игроки) пришли в полугодичную аренду, а уже после неё будут решаться вопросы о выкупе, потому что «армейцы»,подчеркнём, предпочли другую модель. Карраскаль, Языджи и отчасти Гбамен с Мединой — игроки, усиливающие ЦСКА прямо сегодня. Это они доказали и в матче со «Спартаком».

К лету, может, их и не будет — но это уже обратная сторона той модели. Впрочем, если игра условного Карраскаля или Языджи не изменит темпа, то выкуп прав на них — вещь оправданная. Чего не скажешь о «красно-белых». Да, состав у Ваноли сейчас глубже — но проку только от этого было совсем мало. Неестественно выглядят многие новички, а о функционале остальных мы, кажется, узнаем либо в ракурсе ближайшей перспективы, либо в рамках 20-минутых выходов на «концовку»

ЦСКА выглядел более цельным и комплексным, чем «Спартак»

Да, у «армейцев» есть одна незакрытая задача (причём давненько) — оборона. Редуты перед Акинфеевым — актуальная проблема, которая клуб щекочет уже давно. Срезки и какая-то растянутая неуверенность сопровождали и этот матч. У клуба, как кажется, есть запас прочности в этой зоне, но он по большей части держится на капитане. Немного присесть и отбиться — проще, менее затратно, и Березуцкие это ясно понимают, поэтому используют ресурс с той стороны, с которой будут наибольшие дивиденды.

Такие же проблемы преследуют и «красно-белых». Правда, более оснащённые кадры, как ни странно, не являются гарантом большей надёжности. Наоборот, другая структура игры делает оборону более уязвимой и менее прочной. Контратаки с действительно качественными исполнителями могут без особых проблем обойти оборону, потому что она расстроена, словно музыкальный инструмент, — Карраскаль прикладным образом показал, как легко, казалось, сильная оборона может быть обыграна.

ЦСКА выглядел цельнее и со стороны действий в атаке. В них (в действиях) проглядывалась (опять же сквозь невообразимое количество брака) какая-то цель, в обострениях виделся смысл. У «Спартака» же среди нападающих проходили хаотичные пасы, схожие с рикошетами, и будничные безвыходные навесы Айртона. Плюс несколько действительно качественных по решению и безрезультативных по итогу комбинаций — вот всё резюме действия нападающих «красно-белых».

ЦСКА закрепились в еврокубковой зоне, «Спартак» же совсем отдалился

«Армейцы» действительно всерьёз могут задуматься о Лиге Европы. До «Сочи» — всего одно очко плюс майская очная встреча. Битва за еврокубковые места будет интересная и насыщенная, учитывая, что от восьмого до третьего места — всего семь очков. И ЦСКА в этом гран-при старается не отставать. На удивление многим, команда Березуцких идёт неожиданно ровно, хоть и без каких-то особенно ярких вспышек. До первого и второго места вряд ли удастся добраться, но бронза вполне посильна.

Чего не скажешь о ситуации «Спартака». До зоны вылета «спартаковцам» в два раза ближе, чем до четвёртого еврокубкового места. В частности, до ЦСКА им теперь десять очков — Европа на следующий сезон выглядит реальной только в перспективе победы в кубке страны. Однако ретроспектива, в свою очередь, подсказывает не очень-то приятную тенденцию выступления в кубке. Впрочем, в этом сезоне «красно-белые» творят историю…

Этот сезон в РПЛ уже откровенно упущен — и это не только результат двух сухо проигранных дерби всея Руси, а целая длиннейшая вереница проблем, бегущая по пятам «красно-белых». Во всём хаосе буквально назло судьбе и без пугающего фатализма случился выход из группы в Лиге Европы. Но и там теперь всё туманно: «Лейпциг» старого друга Тедеско уж слишком хорош. Фон, по правде говоря, тяжёлый. Поэтому и строить календарь в смысле будущих удач и неудач по меньшей мере сложно. Впрочем, также сложно будет и Ваноли хотя бы отчасти исправить что-то в этом сезоне.

Марсель АРЗУМАНЯН