Начиная с 2020 года, будущий новичок ЦСКА Гбамен пропустил 86 матчей «Эвертона» из-за травм

Информация о том, что в скором времени московский ЦСКА объявит о переходе полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, была неоднозначно воспринята болельщиками клуба. В частности, многие обращают внимание на травматичность игрока, который проведет в России полгода на правах аренды.

Согласно данным, предоставленным порталом Transfermarkt, начиная с 2020 года ивуарийский футболист чаще лечился, чем тренировался и играл за «Эвертон» в Англии. Гбамена настигли две серьезные травмы ахиллового и подколенного сухожилия, из-за которых он пропустил 77 матчей «ирисок». Помимо этого, он не смог принять участие в девяти поединках в следствии повреждения медиальной коллатеральной связки.