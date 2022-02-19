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Начиная с 2020 года, будущий новичок ЦСКА Гбамен пропустил 86 матчей «Эвертона» из-за травм

19 Февраля 2022 • 16:15 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Информация о том, что в скором времени московский ЦСКА объявит о переходе полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, была неоднозначно воспринята болельщиками клуба. В частности, многие обращают внимание на травматичность игрока, который проведет в России полгода на правах аренды.

Согласно данным, предоставленным порталом Transfermarkt, начиная с 2020 года ивуарийский футболист чаще лечился, чем тренировался и играл за «Эвертон» в Англии. Гбамена настигли две серьезные травмы ахиллового и подколенного сухожилия, из-за которых он пропустил 77 матчей «ирисок». Помимо этого, он не смог принять участие в девяти поединках в следствии повреждения медиальной коллатеральной связки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эвертон Жан-Филипп Гбамен
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