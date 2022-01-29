Судя по всему, слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Эсекеля Понсе в испанский «Эльче» появились не на ровном месте. Оказывается, футболист даже успел пройти медицинское обследование в новом клубе.

Такой информацией в «Твиттере» поделился портал RC Diez. Согласно источнику, речь идет о полугодичной аренде аргентинца, а не о полноценном немедленном трансфере, как сообщалось ранее. Как следствие, в заявке «красно-белых» освободится еще один слот для регистрации иностранного игрока.

За «Спартак» Понсе выступал с 2019 года, перебравшись из «Ромы». За это время он записал на свой счет 25 голов и четыре ассиста в 73 поединках в составе московского коллектива.