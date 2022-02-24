Как санкции Минфина США повлияют на ЦСКА

Поздно вечером во вторник стало известно, что ЦСКА попал под санкции Минфина США из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чем это грозит «армейцам».

Министерство финансов США во вторник вечером объявило о санкциях, которые последовали после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Основной удар пришёлся по госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанку. Удивительно, но это неожиданно повлияло на футбол. Дело в том, что в санкционный список также включили 42 дочерние организации указанных структур, среди которых оказался ЦСКА. Дело в том, что ещё весной 2020 года ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций «армейцев».

В официальном тексте отмечено, что имущество и доли в имуществе дочерних компаний ВЭБа, среди которых и оказался ЦСКА, заблокированы. Санкции гарантируют, что ВЭБ и ПСБ больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения Управления по контролю за иностранными активами. Звучит грозно, но паниковать ЦСКА и его болельщикам рано.

В Премьер-лиге, как известно, выступает «Ахмат», в отношении которого санкции введены ещё в 2020 году. Тем не менее грозненский клуб продолжает существовать. Руководство не стало банкротить «Ахмат» и менять его на другую структуру, которая была бы не связана напрямую с Рамзаном Кадыровом, из-за которого санкции и были введены. «Ахмат» проводит зарубежные сборы. В целом клуб продолжает существовать на довольно неплохом уровне.

Правда, говорить, что санкции прошли совсем незаметно, всё же нельзя. Известно, что у «Ахмата» были проблемы с приобретением иностранных футболистов, так как клуб не может использовать международную банковскую систему SWIFT. Грозненцы не могут спокойно использовать доллары. В итоге, после введения санкций «Ахмат» почти перестал приобретать легионеров. Андрей Талалаев признавался, что многие трансферы сорвались именно из-за спорных моментов по оформлению сделок. Также тренер говорил, что клуб потерял возможность использовать известные программы WyScout и Huddle. «Ахмату» пришлось менять даже экипировщика, отказался от сотрудничества с клубом и один из спонсоров - SAT & Company казахского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Очевидно, что проблемы с санкциями серьёзно усложнят жизнь ЦСКА. «Армейцы» любят работать на южноамериканском рынке, где в ходу доллары США. Теперь же ЦСКА придётся придумывать схемы, как платить за местных футболистов. Любые же схемы мало того, что усложняют процесс, они его ещё и делают дороже. Проблемой станет и продажа футболистов, ведь многие клубы увидят риски в платежах в адрес ЦСКА. В этом смысле первой проблемой станут уже расчёты за Николу Влашича, за которого «Вест Хэм» ещё должен.

Очень важно сейчас смотреть за тем, как поведут себя спонсоры клуба. Прежде всего, речь идёт про Hyunday, для которого сотрудничество с ЦСКА может стать токсичным. Наверняка задумаются о дальнейшем партнёрстве и в Wildberries, который работает в США. Мало того, что ЦСКА может потерять деньги, которые важны, это же ещё вопрос соответствия финансовому фейр-плей. Вряд ли УЕФА примет санкции США как извиняющее обстоятельство.

Вообще история с УЕФА тоже будет особенной. ЦСКА близок к тому, чтобы вернуться в еврокубки на будущий сезон, но как получать призовые – не очень понятно. Опять же надо будет придумывать схему, договариваться с международной организацией.

Многие успели прокомментировать, что ЦСКА просто надо сменить владельца, хотя бы номинально. Очевидно, что проблемой является именно аффилированность с ВЭБ.РФ. Тем не менее даже продажа клуба автоматически не решит проблем. Наивно полагать, что в Минфине США сидят люди и отслеживают все сделки, так что даже при гипотетическом переходе контроля надо будет пролоббировать отмену санкций в отношении клуба. Причем первым вопросом будет, не были ли выкуплены акции ЦСКА у ВЭБ.РФ, который находится под санкциями.

Роман Андреев