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Пруцев присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубаи

19 Января 2022 • 23:22 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Новое возможное приобретение московского «Спартака», полузащитник Данил Пруцев, присоединился к команде во время тренировочного сбора в Дубаи, проходящего на фоне неспокойной обстановки, вызванной обстрелами со стороны мятежных формирований хуситов из Йемена. Правда, контракт с Пруцевым пока что не подписан, речь идет о своеобразном просмотре футболиста.

 - Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время, - пояснил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, цитируемый «Спорт-Экспрессом».

Доселе Пруцев выступал за «Крылья Советов», проведя в составе самарской команды семнадцать матчей в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данил Пруцев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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