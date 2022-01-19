Пруцев присоединился к «Спартаку» на сборе в Дубаи

Новое возможное приобретение московского «Спартака», полузащитник Данил Пруцев, присоединился к команде во время тренировочного сбора в Дубаи, проходящего на фоне неспокойной обстановки, вызванной обстрелами со стороны мятежных формирований хуситов из Йемена. Правда, контракт с Пруцевым пока что не подписан, речь идет о своеобразном просмотре футболиста.

- Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время, - пояснил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, цитируемый «Спорт-Экспрессом».

Доселе Пруцев выступал за «Крылья Советов», проведя в составе самарской команды семнадцать матчей в текущем сезоне.