Ларссон и Рассказов забили за «Спартак» в контрольном поединке, который проходил в закрытом режиме

В субботу московский «Спартак» проводил очередной спарринг в рамках подготовки ко второй половине сезона. «Красно-белые» сыграли контрольный поединок с карагандинским «Шахтёром», который проходил в закрытом режиме.

Однако, «Спорт-Экспрессу» удалось разузнать, кто принимал участие в победе над соперником - игра завершилась со счетом 3:1. Одним из голов отметился зимний новичок команды Шамар Николсон, а два остальных точных удара на счету форварда Джордана Ларссона и защитника Николая Рассказова.

Напомним, что возобновление чемпионата России для «Спартака» ознаменуется столичным дерби против ЦСКА. Встреча запланирована на 26 февраля.