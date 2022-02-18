Кручу, верчу, запутать хочу: Новый лимит – математическая задача

В Премьер-лиге меняется лимит, но нет уверенности, что от новой формулы клубам станет проще. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о нововведениях.

Лимит на легионеров – это вечная тема российского футбола. Его постоянно можно менять, всегда говорить, что это реформа, направленная на развитие. При этом лимит вечно получается каким-то странным, половинчатым, который редко всерьёз идёт на пользу клубу.

В прошлый раз пытались уйти от количества легионеров на поле, но ограничили в заявке. В итоге получилось не очень. Все клубы старались подбирать 8 легионеров в основу, иначе смысла в их приобретении было немного. При этом продолжалась охота на россиян, чтобы иметь обойму. Многие говорили о том, что легионеров нужно ограничивать в заявке, но большим количеством.

При этом наличие 8 «варягов» привело ещё к одному интересном феномену. «Рубин» на старте этого сезона дозаявлял и отзаявлял легионеров почти перед каждым туром, так как в команде их было больше положенного, но в зависимости от травм и дисквалификаций казанцы во время открытого трансферного окна ротировали иностранцев. Этой же зимой мы видим, что «Краснодар» отзаявил травмированного Кордобу, заменив его Ботхеймом. В общем клубы крутятся как могут.

Новая версия увеличит количество иностранцев в заявке, что точно пойдёт на пользу тем командам, которые ставят большие задачи. Помимо прочего, теперь команды могут приобретать легионеров на перспективу. При лимите в 8 иностранцев всех брали в основу, теперь же клубы смогут подписывать кого-то на будущее, в обойму.

И всё же остается ограничение в количестве иностранцев, которые смогут выходить на поле. Одновременно на поле смогут выходить лишь 8 легионеров, что вновь приводит к необходимости всем клубам иметь обойму из россиян. Это приводит к тому, что богатые клубы вновь будут приобретать футболистов с «правильным» паспортом, чтобы просто проходить по лимиту. Иными словами, командам понадобится иметь минимум троих футболистов для стартового состава, троих – на скамейке для их возможной замены по ходу матча и ещё нескольких – в обойму на случай дисквалификаций или травм.

Самое сложное касается игроков из Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. В текущем проекте футболисты из этих стран будут входить в число 13 допустимых легионеров в заявке, но не попадут в число тех восьми, которым можно одновременно выходить на поле. Учитывая сложность этих подсчётов, предлагаю букмекерам линию, кто из клубов первым нарушит этот численный состав и получит техническое поражение. Думается, что кто-то в итоге не уследит за хитростями регламента.

На самом деле не очень понятно, какую цель преследует данный лимит. Увеличить число легионеров в заявке – это хорошая инициатива. Однако ограничение в количестве на поле вновь ставит команды в глупую ситуацию. Иностранцы снова должны конкурировать между собой, а для Премьер-лиги у клубов останутся чисто русские позиции. В этой ситуации остаются вопросы, как вести селекцию. Участники еврокубков могут спокойно приобретать «лишних» иностранцев, а остальным они и не очень-то нужны, получается. А уж история с футболистами из ЕврАзЭС и вовсе похожа на специальную попытку осложнить жизнь.

Новый лимит сделан так, что через пару лет его опять будут менять. А это новая реформа, о которой руководство российского футбола, которое будет к тому времени на главных позициях, заявит как о желании сделать всё лучше.

Роман Андреев