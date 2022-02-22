Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - ЦСКА, которое состоится в субботу 26 февраля.

- До дерби осталось всего несколько дней. Кому отдаете предпочтение?

- Это будет первый матч после возобновления чемпионата, и пока сложно даже сказать о том, в каком состоянии находятся футболисты и лидеры команд. Соперники знают друг друга очень хорошо, и мотивация у них будет запредельная. Многое будет зависеть от подготовки. ЦСКА не очень удачно выступает в чемпионате, а «Спартак» вообще провалил сезон, и ему надо выравнивать положение.

- И все же, у кого выше шансы на победу?

- Перед дерби выделить какую-то из команд не получится. Вести команды вперед будут Акинфеев, Джикия и Жиго. Учитывая то, что хозяином дерби будет «Спартак», шансы равны. Приоритета нет ни у кого. Тем более, сейчас возникла сложная ситуация с болельщиками, они объявили бойкот, а в таких матчах очень многое решают именно они. Если фанатов все-таки не будет, это никак не скрасит игру.

- Активных фанатов обоих клубов точно не будет на трибунах и привычного антуража дерби тоже, игра от этого потеряет?

- Конечно, потеряет. Игра этих команд традиционно проходит в борьбе, и весь антураж создают именно болельщики этих клубов. В их отсутствие или при минимальной поддержке матч будет смотреться не так, как обычно. Это будет уже не футбольное дерби, а просто дерби двух клубов.

- Два последних товарищеских матча, которые прошли в закрытом режиме, «Спартак» выиграл, забив по три мяча. Что об этом думаете?

- Иностранный тренер хочет показать, что у него есть секреты. А сейчас в футболе их нет. Ваноли просто создает себе имидж, как создавал его Тедеско, Манчини в «Зените». Поэтому он создает некую интригу, чтобы для всех была какая-то загадка. А так, я даже не сомневаюсь, что ничего нового он придумать не мог. Исполнители остались те же, а те, кто пришел, неизвестно, будут ли играть или нет.

- Тогда зачем нужен режим секретности, если ничего нового он не придумает?

- Как я и сказал – это его имидж. Молодые специалисты хотят показать, что у них есть свои задумки. Мол, Ваноли преподаст сюрприз российским специалистам. Вот он и мыслит такими масштабами.

- Если говорить о ЦСКА, состав на дерби более понятен, или возможны сюрпризы?

- Я думаю, тут все более понятно, потому что у «армейцев» состав сформирован. Не могу сказать, что это суперсостав, там нет ярких звезд, кроме Акинфеева. Костяка нет, может сверкнуть один футболист или второй, но явных лидеров по позициям нет. Это ровная команда.

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- Повезло ли Ваноли в том, что его первый матч пришелся на дерби, или лучше было бы сыграть с кем-то попроще, чем ЦСКА?

- Мне кажется, хорошо, что ему сразу дерби досталось. Мотивация будет большая, самоотдача тоже. Ничего наиграть за это время он не успел, потому что за пару сборов и при текучести футболистов это сделать нельзя. Но у футболистов будет эмоциональный подъем. Это они и будут показывать. С сильным соперником сейчас сыграть хорошо.

- Нужно ли Ваноли время на внедрение своих идей или его нет, поскольку надо выправлять ситуацию?

- Сейчас уже нет времени. Надо брать очки и подводить команду к каждой игре. Для него сейчас каждый матч кубковый. Даже ничьи сейчас равносильны проигрышу, потому что отставание будет расти. Нужна серия из нескольких побед, чтобы выползти из той ситуации, в которой находится команда. Нужны минимум три победы, а вообще, хорошо бы пять.

Елена Григорьевская