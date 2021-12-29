«Жаль, что не обратно в «Локомотив»: Смородская отреагировала на слухи о назначении Николича в ЦСКА

В среду футбольную общественность России сотрясли слухи о возможном назначении Марко Николича в ЦСКА во время зимней паузы. Отмечалось, что столичный клуб уже согласовал детали сотрудничества с экс-наставником «Локомотива».

Бывший президент «железнодорожников» Ольга Смородская отреагировала на эту информацию, снова заговорив об ошибке руководства отпускать серба в начале сезона.

«Очень жаль, что он возвращается не в «Локомотив». Николич — сильный специалист. Мне лично очень жаль. Думаю, с Николичем у ЦСКА будет больше перспектив», - поделилась Смородская в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Если Николич все же возглавит «армейцев», то свою должность покинет Алексей Березуцкий, с которым команда сумела удержаться в топ-4 турнирной таблицы РПЛ по итогам первой половины сезона.