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«Спартак» - это что-то особенное»: Новый спортивный директор клуба поделился ожиданиями от работы в России

13 Января 2022 • 00:49 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

В своем «Твиттере» пресс-служба московского «Спартака» анонсировала большое интервью с новым спортивным директором Лукой Каттани. «Красно-белые» показали отрывок грядущего видео, на котором итальянский специалист делится своими ожиданиями от работы в Росиии.

«Спартак» — это не просто большой клуб, это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление», - сказал Каттани.

Напомним, ранее Каттани работал в структуре «ПСЖ». Во Франции предполагают, что причиной его ухода стало недопонимание с руководством парижского клуба – после назначения Леонардо к скаутам, коим и являлся итальянец, практически не обращались за консультацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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