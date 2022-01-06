Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Николич лучше тренеров «Краснодара» и ЦСКА»

06 Января 2022 • 20:52 Комментировать (2)
Краснодар
...
Локомотив Москва
1.90 3.60 4.00
26.02 19:00

Экс-руководитель «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что потенциальное возвращение в Россию Марко Николича наверняка принесёт пользу клубу, который обратится к его услугам. В последнее время кандидатура бывшего тренера «Локомотива» якобы рассматривалась в ЦСКА и «Краснодаре».

- На мой взгляд, Николич лучше тренеров, которые работали в «Краснодаре» и которые работают в ЦСКА, - приводит слова Червиченко betON.

Червиченко подкупило то, что сербский тренер сходу привел «Локомотив» к победе в Кубке России, и при нем команда регулярно набирала очки, несмотря на то, что руководство «железнодорожников» явно было настроено на то, чтобы с ним расстаться.

Напомним, что Николич провел в «Локомотиве» полтора года и в данный момент не работает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Андрей Червиченко Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
jUMPER
06 Января 2022 в 21:29
Сегодня исполняется 83 года со дня рождения великого советского тренера Валерия Лобановского.

Вместе со сборной СССР Валерий Васильевич становился вице-чемпионом ЕВРО-1988 и бронзовым призёром Олимпиады-1976
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
21:58 · Россия. Премьер-лига
Черчесов позиционирует себя как «демократический диктатор» 1
20:52 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Николич лучше тренеров «Краснодара» и ЦСКА» 2
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Медина отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Экс-тренер «РБ Лейпцига» отказал «Краснодару»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» надеются, что Мамаев поспособствует переходу в клуб Кокорина 2
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Игнатьева – о скандальном видео: «Надо быть кретином, чтобы исподтишка снимать» 8
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Агент не может связаться с Зайнутдиновым уже два дня – игрок ЦСКА, вероятно, находится в Казахстане
15:17 · Россия. Премьер-лига
​В РФС готовы рассмотреть скандальный инцидент с Игнатьевым
13:42 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет сбить цену на Габигола 1
13:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился о трансфере нападающего сборной Чехии
12:16 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на интерес «Зенита» к Габиголу
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет усилить фланг обороны аргентинским защитником
11:26 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на скандал с участием Ивана Игнатьева
10:44 · Россия. Премьер-лига
Арвеладзе: «Мне интересна работа в «Краснодаре»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Источник: пьяного нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба 1
Все новости
Рекомендуем