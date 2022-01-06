Червиченко: «Николич лучше тренеров «Краснодара» и ЦСКА»

Экс-руководитель «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что потенциальное возвращение в Россию Марко Николича наверняка принесёт пользу клубу, который обратится к его услугам. В последнее время кандидатура бывшего тренера «Локомотива» якобы рассматривалась в ЦСКА и «Краснодаре».

- На мой взгляд, Николич лучше тренеров, которые работали в «Краснодаре» и которые работают в ЦСКА, - приводит слова Червиченко betON.

Червиченко подкупило то, что сербский тренер сходу привел «Локомотив» к победе в Кубке России, и при нем команда регулярно набирала очки, несмотря на то, что руководство «железнодорожников» явно было настроено на то, чтобы с ним расстаться.

Напомним, что Николич провел в «Локомотиве» полтора года и в данный момент не работает.