Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин рассказал о том, какие последствия включения в санкционный список ждут ЦСКА.

- ЦСКА является дочерней структурой компании ВЭБ, против которой введены санкции со стороны Министерства финансов США. Чем это может грозить клубу?

- Были введены финансово-экономические санкции, которые также называются - блокирующие санкции. Но законодательство о санкциях должны соблюдать американские лица. С момента попадания ЦСКА в американский санкционный список, всем американским банкам теперь надлежит закрыть счета, заморозить на них все денежные средства, и всем американским лицам запрещено осуществлять с этим клубом долларовые транзакции и вступать в любые финансово-экономические сделки. Но это запрещено только американцам. Как клуб выступал в России, так и будет это делать. Тут это никак особо на него не повлияет. Единственное, ЦСКА сейчас лишится всех счетов в долларах США, и ему надо будет перестраивать взаимоотношения со своими клиентами и контрагентами, то есть больше переходить в рублевую зону или какую-то другую валюту, потому что европейские банки тоже тщательно соблюдают американские санкции. Скорее всего, клубу закроют и счета в евро. А рублевые счета как были, так и будут. Американский регулятор не контролирует деятельность российской компании в отношении других российских компаний.

- Где могут возникнуть проблемы у ЦСКА?

- Во-первых, на трансферном рынке. Какие-то международные скаутские компании могут разбежаться, потому что американские блокирующие санкции – это серьезно, и когда западный бизнес это видит, ему проще прекратить отношения, чем продолжать их и придумывать какие-то схемы. Во-вторых, будет затруднена работа по аренде и продаже футболистов. Например, условный «ПСЖ» хочет продать игрока в ЦСКА или отдать его «армейцам» в аренду. Чтобы решить этот вопрос, ему надо будет открыть в России рублевый счет и закрыть эту сделку в рублевой зоне. По-другому я не знаю, как это будет структурироваться. А вот, например, с Китаем или арабскими странами вряд ли будут такие проблемы.

- У футболистов зарплаты в контрактах, как правило, прописаны в валюте. Как это может сказаться на клубе?

- Здесь теперь будут заключаться дополнительные соглашения к договорам, чтобы исключить доллар, потому что с сегодняшнего дня клуб физически не сможет осуществить ни один долларовый перевод.

- Как быть с еврокубковыми матчами, если в этом году ЦСКА будет там выступать? Это же оплата гостиниц, например. С этим могут быть проблемы?

- Да. Даже если клуб захочет заплатить за гостиницу в рублях с конвертацией, то банк, который обслуживает отель, может отказаться зачислять деньги, полученные от подсанкционного лица. Такие проблемы будут возникать. Не знаю, как клуб переструктурируется, будет пытаться снимать американские санкции, или за игроков будет платить третье лицо. Кстати, будет еще одна неприятная деталь: все спонсоры, чьи логотипы вы видите на майках, если это западные компании, скорее всего, прекратят спонсорскую помощь и все гражданско-правовые отношения с ЦСКА. На майках можно будет видеть только российские компании, которым все равно на санкции.

- Санкции коснулись и компании ВЭБ, которая является владельцем мажоритарного пакета акций клуба. Смена собственника на бумаге решила бы проблемы?

- Не думаю. Я прочитал обоснование санкций. США очень обиделись на российское правительство за дестабилизацию ситуации на Украине и считают, что через ВЭБ и Промсвязьбанк российское правительство проводит свою злонамеренную политику. Эти два финансовых конгломерата спонсируют эту политику. Здесь целенаправленно ударили по всем дочерним компаниям, где присутствует ВЭБ. Это и кемеровский холдинг «Сибуглемет», венчурные инвестиционные компании, и ЦСКА туда попал. Но эти санкции не абсолютные, не вечные. Даже в американском законодательстве есть норма, которая наделяет попавшее под санкции лицо правом эти санкции снять. Для этого нужно написать заявление в американский Минфин, приложить документы и доказать ему, что какими бы ни были первичные основания включения в санкционный список, они больше не актуальны, не применимы или изначально они были не актуальны. Если сейчас ВЭБ продаст какому-то частному лицу мажоритарную долю акций ЦСКА, то клуб может обратиться с заявлением и попросить снять санкции. Это не так быстро, но за полгода можно справиться.

Елена Григорьевская