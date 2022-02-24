Парагвайский полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина готов вернуться в Россию и сыграть матч против «Спартака», который намечен на субботу, 26 февраля. Об этом сообщил отец футболиста Франциско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбола» Сергею Румянцеву.

«Мы совсем недавно общались с Хесусом. Он готовится лететь в Россию вместе с командой и готов сыграть со "Спартаком". Если честно, первый раз слышу от вас, что кто-то из игроков ЦСКА не планирует лететь в Россию», – сказал Франциско Медина.

Ранее сообщалось, что легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию в связи с событиями на Украине.