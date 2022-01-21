Ахметов возобновил тренировки с ЦСКА

Приятная новость для поклонников ЦСКА - в строй возвращается хавбек Ильзат Ахметов, вынужденный пропустить первую часть зимнего сбора вследствие заражения COVID-19. Теперь болезнь позади, и Ахметов может готовиться с командой в рамках второй части предсезонного сбора.

О возвращении Ахметова в строй проинформировал «Твиттер» сборной России, ведь Ахметов является также и игроком российской национальной сборной, проведя в ее составе восемь матчей.

Цвета ЦСКА Ильзат защищает с 2018 года, ранее он выступал в составе казанского «Рубина», став в 2014 году самым молодым дебютантом в истории казанского клуба.