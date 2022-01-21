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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов возобновил тренировки с ЦСКА

21 Января 2022 • 21:00 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Приятная новость для поклонников ЦСКА - в строй возвращается хавбек Ильзат Ахметов, вынужденный пропустить первую часть зимнего сбора вследствие заражения COVID-19. Теперь болезнь позади, и Ахметов может готовиться с командой в рамках второй части предсезонного сбора.

О возвращении Ахметова в строй проинформировал «Твиттер» сборной России, ведь Ахметов является также и игроком российской национальной сборной, проведя в ее составе восемь матчей.

Цвета ЦСКА Ильзат защищает с 2018 года, ранее он выступал в составе казанского «Рубина», став в 2014 году самым молодым дебютантом в истории казанского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ильзат Ахметов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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