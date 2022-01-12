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У ЦСКА - новый имиджевый спонсор

12 Января 2022 • 19:09 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Пресс-служба ЦСКА объявила о новом партнерском контракте - поддерживать команду отныне будет «Почта России». Логотипы компании будут размещены на футболках игроков, но гораздо важнее то, что «Почта России» получит право рекламироваться на домашней арене «армейцев» во время их матчей.

И, разумеется, игроки ЦСКА будут участвовать в различных маркетинговых акциях компании. Как пояснил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, это имиджевое сотрудничество, которое поможет обоим брендам добиться большей узнаваемости.

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ЦСКА Москва
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