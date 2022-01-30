Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе находится в шаге от того, чтобы перебраться в стан «Эльче». Аргентинский форвард уже прошел медосмотр в новом клубе, остальные детали сделки на данный момент также завершены.

Такими данными поделился испанский портал Informacion. Согласно источнику, для официального заявления клубам осталось лишь обменяться необходимыми документами. Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа за четыре миллиона евро, которое может быть активировано лишь при определенных условиях.

Скорее всего, после ухода Понсе «Спартак» объявит о подписании другого легионера, который займет свободный слот в заявке «красно-белых» - им должен стать хавбек «Янг Бойз» Кристофер Мартинш Перейра.