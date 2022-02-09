Ледяхов – о «Спартаке»: «Чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом», нужно приобретать игроков немножко других характеристик»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил трансферную кампанию столичного клуба в зимнее окно регистраций. Он заявил, что приобретенные футболисты вряд ли сумеют сходу поднять команду на тот уровень, который требуется для борьбы за золотые медали первенства.

«Считаю, что новички «Спартака» — перспективные ребята, но все же это футболисты не для больших задач. Эти футболисты будут в обойме, но чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом», нужно приобретать игроков немножко других характеристик», - прокомментировал Ледяхов в разговоре с «РБ Спорт».

По словам эксперта, новым игрокам «красно-белых» еще потребуется время для адаптации, поэтому окончательные выводы можно будет делать еще не скоро.