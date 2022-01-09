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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Активные фанаты «Спартака» и ЦСКА собираются бойкотировать дерби Москвы

09 Января 2022 • 14:31 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В первом туре чемпионата России после зимней паузы пройдёт дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Активные фанаты обоих клубов собираются бойкотировать поединок на «Открытие Арене» 26 февраля. Об этом рассказывает телеграм-канал «Незыгарь».

Таким образом фанаты «Спартака» и ЦСКА собираются выступить против введённого закона о Fan ID.

Напомним, что с лета наступившего года приобрести билет на футбольный матч Премьер-лиги можно будет только при наличии так называемого паспорта болельщика. Ранее подобная система работала в России во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира.

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Спартак Москва ЦСКА Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
09 Января 2022 в 15:19
как-бы моль теперь не издала укас, што все обязаны ходить на стадион.
и хлеб покупать можно токмо по карточкам едры, ггг
Баден
09 Января 2022 в 15:54
"...што все обязаны ходить на стадион..."
Забыл написать, что надо будет ходить строем. ))
К этому всё катится...
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