​Активные фанаты «Спартака» и ЦСКА собираются бойкотировать дерби Москвы

В первом туре чемпионата России после зимней паузы пройдёт дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Активные фанаты обоих клубов собираются бойкотировать поединок на «Открытие Арене» 26 февраля. Об этом рассказывает телеграм-канал «Незыгарь».

Таким образом фанаты «Спартака» и ЦСКА собираются выступить против введённого закона о Fan ID.

Напомним, что с лета наступившего года приобрести билет на футбольный матч Премьер-лиги можно будет только при наличии так называемого паспорта болельщика. Ранее подобная система работала в России во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира.