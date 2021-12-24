Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику «красно-белых».

- Нужно ли вообще «Спартаку» усиление состава?

- Как только в клубе появляется новый тренер или новое звено в руководстве, всегда появляются покупки. На этом люди делают бизнес и зарабатывают. Нужно или не нужно, потом уже никто не вспоминает. Тренер приходит, сразу говорят, что нужно усиление, и двух-трёх игроков берут. А сейчас такое время, что «Спартак» на девятом месте. Прежнего тренера после такого результата убрали, и ясно, что новая метла будет по-новому мести. Другое дело, мы не знаем этих людей, которых они покупают. Вот, например, Шамар Николсон. Ясно, что за ним клуб следил. Он переходит из чемпионата Бельгии, Кофрие ведь тоже из Бельгии переходил. Интересно будет посмотреть на нового форварда.

- Не удивило ли, что не было более именитых приобретений?

- Нет. Я к этому отношусь по-разному. У нас есть много примеров в том же «Спартаке». Тиля брали за 15 миллионов евро, а он уехал в аренду. Причём сейчас он выступает здорово за «Фейеноорд», один из лучших в команде. Но кто-то хорошо на этом трансфере заработал. Так что вот взяли ямайца не слишком дорого, может быть, правильно. Вдруг он сейчас придёт и мячей 15 забьёт. Искусство не в том, чтобы покупать игроков за бешеные деньги. У меня до сих пор в голове история, как «Атлетико» Мадрид умудрился купить Жоау Фелиша за 120 миллионов евро. Это очень большие деньги. Купить Фелиша за 120 миллионов - это просто безобразие, преступление, как по мне. Вот он уже полтора года сидит в запасе. Искусство в том, чтобы найти паренька неизвестного и вывести на новый уровень. Вот в ЦСКА приходили Вагнер Лав, Муса, их никто не знал до этого. Так что возможно, что мы увидим ещё каких-то игроков в «Спартаке». Может быть, итальянец придёт какой-то даже, их ещё не было.

- То есть, 6,5 миллионов евро, о которых пишут СМИ, нормальная цена за Николсона?

- Это рискованно, конечно. Но мы видели и переходы наших неизвестных футболистов за примерно такие же деньги. Никто не знает, будут ли они вообще основными игроками. За них, молодых, отдают по 5 миллионов, а они забивают 1-2 гола. Николсону 24 года, он забил 13 мячей в 18 матчах в чемпионате Бельгии. Конечно, это хорошая цена за такого нападающего, учитывая современные футбольные реалии.

- «Спартак» активно начал действовать на трансферном рынке. Нет ощущения, что Ваноли позволяют больше, чем Витории, что Рую не предоставляли таких возможностей?

- Конечно, есть. Когда Руй пришёл в «Спартак», много игроков вернулось из аренд, он смотрел их. К несчастью для него команда сыграла феерически на Кубке Париматч Премьер. «Спартак» там разнёс всех, а ребята, которые вернулись из аренд, выдали свой лучший футбол. Витория начал разбираться. Я бы на его месте тоже был удивлён: приезжаешь, никого не знаешь, а команда всех побеждает. Пока он разбирался, очки были уже упущены. Потом ещё травмы. У Ваноли сейчас карт-бланш. У него есть полтора месяца на подготовку ещё. К тому же, Ваноли пригласил Федун, поэтому и доверие такое. Виторию не Федун же приглашал (смеётся). Но опять же, Ваноли я не знаю.

- Если Ваноли дали карт-бланш, то и уровень ответственности должен увеличиться?

- Да. Но можно вспомнить его презентацию, где он сказал, что он не фокусник. Это нормально. В пример можно Хави привести, он пришёл в «Барселону», и болельщики думают, что футболисты под его руководством начнут играть, как он. Конечно, нет. Таких, как Хави, Иньеста, Месси, Пуйоль уже не будет. И здесь так же. Пришёл Ваноли, если не получится, скажет: «Ну ладно». Иностранцы приезжают и уезжают потом, «мне Москва понравилась, деньги выплатили». Заметьте, о Витории уже не говорят. А он сейчас свою долю получил, поедет в Португалию загорать. Конечно, жалко, что так происходит, потому что он не заслуживал этого увольнения. Такая же ситуация с Николичем в «Локомотиве». Он показал себя с прекрасной стороны, но его убрала новая власть.

Николай Алексеев