Бояринцев считает, что половина легионеров «Спартака» не соответствует требованиям клуба

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев усомнился в качестве комплектации состава столичного клуба в преддверии старта второй половины сезона. По словам эксперта, нет уверенности, что новые трансферы помогут команде.

Более того, Бояринцев не столь высоко оценил уровень уже имеющихся легионеров в расположении новоиспеченного главного тренера Паоло Ваноли.

«Неприятна была бы потеря (Самюэля) Жиго, в атаке (Джордан) Ларссон, (Куинси) Промес и (Виктор) Мозес еще могут принести пользу. Но уход любого из остальных не станет для команды серьезной проблемой. Считаю, процентов 50 легионеров «Спартака» не соответствуют его задачам», - прокомментировал специалист в разговоре с РИА.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» пытаются продать одного из иностранных футболистов, чтобы вписаться в лимит.